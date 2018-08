Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul celor decedati in urma prabusirii podului din Genova a ajuns la 41, conform autoritatilor. Serviciile de urgenta au gasit o masina cu o familie de trei persoane, printre ruine, au anuntat autoritatile. Joi, prim-ministrul Giuseppe Conte anuntase 38 de morti, titreaza News.ro. Zeci persoane…

- Cel putin 41 de oameni au murit dupa prabusirea unui segment al viaductului Polcevera (Morandi), pe autostrada A10, in apropiere de orasul Genova, Conform celui mai recent bilant anuntat sambata de agentia de stiri ANSA.

- „Am vazut podul si toate masinile din fata mea cum se prabusesc", a spus el salvatorilor. Citeste si Gafa de proportii a autoritatilor italiene. Unul dintre romanii declarati morti in tragedia de la Genova traieste. MAE confirma Dupa ce si-a oprit camionul, barbatul s-a dat jos din…

- Bilanțul celor decedați in urma prabușirii podului in Genova, Italia, s-a ridicat la 35, scrie BBC. 16 oameni sunt raniți, iar numarul celor disparuți ajunge la 12 oameni. Ministerul Afacerilor Externe din Moldova deocamdata nu cunoaște daca printre decedați sau raniți sunt moldoveni.

- 'Bilantul a crescut, din pacate, la 35 de morti in tragedia de la Genova, inclusiv trei copii cu varste cuprinse intre 8, 12 si 13 ani, dupa ce ultimele corpuri au fost recuperate de pompierii care au muncit fara intrerupere in aceasta noapte', a anuntat ministrul pe Twitter. Potrivit protectiei…

- Un pod inalt de 100 de metri, care face parte din autostrada A10, s-a prabusit marti in orasul Genova, Italia. Autoritatile cauta eventuale masini si pasageri care s-ar fi putut afla pe pod in momentul prabusirii. Autoritatile au informat ca, pentru moment, ar fi cel putin 22 de morti. O portiune a…

- Tagedie in Italia: cel pțtin 11 oameni și-au pierdut viața și mulți alții au fost raniți dupa prabușirea unui viaduct langa Genova. Cifrele furnizate de ministerul de Interne sunt insa provizorii. Exista temeri ca numarul morților este mult mai mare.

- Tragedie fara margini in Italia, dupa ce o porțiune a unui pod al autostrazii A10 s-a prabușit azi, 14 august la Genova. Mai multe mașini au cazut in gol. Serviciile de Ambulanta anunta zeci de morți. Un bilanț oficial clar nu a fost deocamdata comunicat, in condițiile in care multe mașini se afla inca…