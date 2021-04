Bilanţul morţilor a urcat la 41 după luptele de la frontiera Kârgâzstan-Tadjikistan Bilantul mortilor a urcat la cel putin 41 vineri, la o zi dupa ce o disputa pentru accesul la apa a condus la ciocniri sangeroase la frontiera intre trupele Kargazstanului si Tadjikistanului, relateaza DPA. Autoritatile au anuntat de asemenea peste 200 de raniti, in timp ce tensiunile sunt inca puternice intre cele doua foste republici sovietice. Ultimele violente au fost declansate de instalarea unei camere de supraveghere miercuri de catre tadjici. Granicerii kargazi de langa satul Kok-Tash au cerut oprirea acestei lucrari, apoi localnici din ambele tari s-au implicat aruncand pietre. Situatia… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoturism de lux cautat de autoritatile din Norvegia, descoperit de politistii de frontiera constanteni. Politistii de frontiera din cadrul Grupului de Nave Mangalia au descoperit un autoturism cautat de catre autoritatile din Norvegia, care era in posesia unui cetatean roman. In data de 23.04.2021,…

- In punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 11 961 traversari. Pe sensul de intrare in Republica Moldova s-au inregistrat 6 105 traversari persoane, dintre care 2 886 treceri la frontiera moldo-romana, 1 079 treceri la frontiera cu Ucraina și 2 140 treceri aeriene.

- Autoritațile au confirmat vineri 4.942 cazuri de infectare cu coronavirus, dupa efectuarea a 39.510 teste. Au murit 134 de persoane infectate, in vreme ce la ATI sunt internați 1.496 de pacienți, in creștere ușoara fața de joi. Cum au evoluat numarul de cazuri noi și numarul testelor efectuate in ultimele…

- Bilanțul zilei de 4 aprilie va fi publicat in doar cateva momente. Rata de infectare din București a scazut astazi sub 7 cazuri la mie, ajungand la 6.85.Bilanțul zilei de 3 aprilie:5.498 cazuri noi - 26.709 teste RT-PCR și 10.634 de teste rapide antigenice1.448 sunt internați la ATI154 de decese

- Situația pacienților infectați cu COVID-19 este critica in județul Constanța dupa ce secțiile de Terapie Intensiva funcționeaza la capacitate maxima de cel puțin doua saptamani, iar in unele zile reanimarile raman fara niciun loc liber. Sorin Rugina, fost manager al Spitalului de Boli Infecțioase din…

- Gradul de infectare creste constant in Bucuresti si va atinge in aceasta saptamana 7,5/1.000, rata la care, teoretic, s-ar impune noi restrictii, printre care si interdictia de circulatie dupa ora 20.00. Medicii atrag atentia ca situatia va scapa de sub control daca nu se iau urgent masuri mai dure.

- Autoritatile spaniole anunta sambata ca cer un test PCR negatv covid-19, cu cel putin 72 de ore inainte, la intrarea in Spania a oricarei persoane pe la frontiera terestra cu Franta - incepand de marti -, relateaza AFP. Aceasta masura, care urmeaza sa intre in vigoare marti, intervine in contextul…

- Conform informatilor centralizate de Centrul Operativ pentru Situatii de Urgenta al Ministerului Sanatatii cu privire la starea de sanatate a pacientilor afectati de incendiul de la Institutul „Matei Bals” si transferati la alte spitale, doi pacienti sunt in sectia ATI, in stare stationara grava,…