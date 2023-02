Stiri pe aceeasi tema

- Doua seisme puternice au zguduit luni, 6 februarie, Turcia. Primul cutremur de 7,8 grade pe scara Richter a avut loc la ora 4.17 dimineața, la adancimea de 17,9 de kilometri, in partea de sud a țarii, in provincia Gaziantep. Al doilea seism, de 7,5 grade s-a produs la o distanța de circa 100 de kilometri…

- Un cutremur major cu magnitudinea 7,9 a lovit luni centrul Turciei și nord-vestul Siriei, provocand moartea a sute de persoane. Multe cladiri s-au prabușit in regiunea acoperita de zapada, forțele de salvare incepand cautarea supraviețuitorilor prinși sub daramaturi. Cutremurul, care a avut loc primele…

- "Daca este necesar, putem transmite un mesaj diferit in ce priveste Finlanda. Suedia va fi socata cand noi vom da un mesaj diferit despre Finlanda", a spus seful statului turc, in raspuns la o intrebare referitoare la candidatura la NATO a celor doua tari nordice.Este pentru prima oara cand Ankara lasa…

- Cel putin 3.825 de persoane au murit in violentele din Siria in anul 2022, bilantul cel mai scazut de la inceputul razboiului in aceasta tara, in 2011, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), informeaza AFP. Anul trecut, OSDO prezentase initial un bilant de 3.746 de morti in 2021…

- Nimeni nu și-a asumat responsabilitatea privind organizarea atacului cu bomba de duminica dintr-o zona turistica din Istanbul, in urma caruia 6 persoane au fost ucise. Ministrul de Interne din Turcia a acuzat Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK), dar organizația a respins orice implicare, la fel…