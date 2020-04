Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 17.127 de morti in Italia, cu 604 decese produse in ultimele 24 de ore, iar numarul total al persoanelor infectate pana acum depaseste 135.000.Totuși, este cel mai mic numar de noi cazuri de persoane infectate cu coronavirus. In acest moment…

- In total, 75.538 de decese au fost inregistrate - dintre care 53.928 in Europa, cel mai afectat continent. Italia - cu 16.523 de morti - este cea mai indoliata tara din lume, urmata de Spania (13.798 de morti), Statele Unite (10.993 de morti) si Franta (8.911 morti). De la inceputul pandemiei de covid-19, 1.350.759…

- Italia a avut, luni, un nou șoc, dupa ce autoritațile au anunțat noul bilanț al situației generate de epidemia de coronavirus. Numai in Lombardia – regiunea considerata unul dintre focarele din Italia – s-au inregistrat, luni, 202 morți. In doua zile, aici au murit peste 450 de oameni. Bilantul epidemiei…

- Alte patru persoane au fost depistate pozitiv, la testul de coronavirus, informeaza sambata autoritațile, bilanțul ajungand la 113 bolnavi: Caz 110 Barbat, 31 ani, Constanța, contact caz 67 si 68 ( senatorul Chitac). Caz 111 Femeie, 53 ani, din Brașov, contact caz 76 ( barbat venit din Boston). Caz…

- Centrul de Comunicare Strategica a anuntat, vineri seara, ca au fost confirmate inca patru cazuri de infectare cu coronavirus. Este vorba de doua persoane din Timisoara si doua persoane din Lugoj. Toti venisera in urma cu cateva zile din Italia. Bilantul total al romanilor infectati ajunge la 86.

- Bilanțul persoanelor infectate cu COVID – 19 a ajuns la 35, la nivel național, dupa ce alte trei cazuri au fost confirmate de autoritați. Este vorba despre un barbat de 55 ani, din București, contact cu pacientul din Gerota, asimptomatic; un alt barbat de 31 ani, din București, aflat in autoizolare…

- Numarul de morti de coronavirus din Italia a crescut dramatic, marti – 168 de persoane infectate au murit, aducand bilantul la 631 de morti, o crestere de 36% intr-o singura zi, relateaza The Guardian, scrie digi24.ro.

- Numarul cazurilor confirmate de infectare cu noul coronavirus in Italia a ajuns joi seara la 650 si alte trei persoane au decedat in ultimele ore, ridicand la 17 numarul deceselor provocate in aceasta tara de coronavirusul COVID-19, a anuntat seful Protectiei Civile italiene, Angelo Borrelli, citat…