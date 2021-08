Bilanţul mondial al pandemiei de coronavirus a depăşit 200 de milioane de cazuri Numarul contagierilor in intreaga lume s-a dublat in mai putin de sase luni Bilantul mondial al cazurilor de Covid-19 a depasit deja 200 de milioane, cu SUA, India si Brazilia cu cel mai mare numar de contagieri, potrivit unui bilant independent realizat de Universitatea Johns Hopkins, citat de Hotnews. Numarul cazurilor in intreaga lume s-a dublat in mai putin de sase luni, avand in vedere ca la 26 ianuarie se inregistrau 100 milioane de contagieri, potrivit Universitatii Johns Hopkins, citeaza EFE și Agerpres. Ceea ce inseamna ca cifra de 200 de milioane de contagieri a fost atinsa in jumatate… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

