Stiri pe aceeasi tema

- Asemeni colegilor din alte ministere, George Ivascu si-a prezentat bilantul mandatului de sase luni in calitate de Ministru al Culturii, discursul citit de pe foi fiind incurcat de mai multe balbe si gafe. De asemenea, la final, acesta a refuzat sa discute punctual problemele din domeniu.

- Presedintele Partidului Miscarea Populara (PMP), Eugen Tomac, solicita demisia ministrului Culturii, George Ivascu, pe motiv ca ”majoritatea toxica PSD-ALDE a ingropat definitiv si irevocabil Centenarul”. Acesta se arata deranjat de faptul ca evenimentele legate de Centenar sunt lipsite de transparenta,…

- Presedintele Partidului Miscarea Populara (PMP), Eugen Tomac, solicita demisia ministrului Culturii, George Ivascu, pe motiv ca ”majoritatea toxica PSD-ALDE a ingropat definitiv si irevocabil Centenarul”, informeaza...

- Liderul PMP, Eugen Tomac, cere duminica, intr-o postare pe Facebook, demisia ministrului Culturii, George Ivașcu.„Majoritatea toxica PSD-ALDE a ingropat definitiv și irevocabil Centenarul. Guvernul Dancila are cu totul alte preocupari in anul care marcheaza 100 de ani de constituirea Romaniei…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, i-a cerut, vineri, ministrului Culturii, George Ivașcu, sa demisioneze, susținand ca acesta ”este un om de o incompetenta rar intalnita care nu ințelege cat de important este pentru toti romanii anul Centenar”."Asistam la un abuz nemaintalnit in Guvern. Pe 21…

- "Considerand probabil ca esecul Centenarului nu este unul suficient de mare pentru a intra in cartile de istorie ale Romaniei, ministrul Culturii si Identitatii Nationale, George Ivascu, a pecetluit in numele Guvernului Liviu Dragnea amanarea unei decizii in cazul includerii Rosiei Montane in patrimoniul…

- Deputatul USR, Iulian Bulai, solicita audierea ministrului Culturii, George Ivașcu, in Comisia pentru cultura pe tema gestionarii bugetului destinat evenimentelor ce sunt organizate cu ocazia Centenarului Marii Uniri.

- Mesteri din judetele Olteniei si nu numai au venit de luni la Targu Jiu pentru a participa la targul organizat de autoritati. Centrul pentru Promovarea Culturii Traditionale Gorj a adus in orasul lui Brancusi peste 20 de mesteri populari din ...