Bilanțul maratonului de vaccinare anti-coronavirus de la București Peste 20 de mii de persoane s-au vaccinat pana duminica dupa-amiaza in cadrul campaniei-maraton care a avut loc in acest week-end in București. Este a doua editie a maratonului de vaccinare de la București. Evenimentul are loc la Sala Palatului si la Biblioteca Nationala. Pana duminica seara, la ora 17.50, au fost vaccinate 20.278 de persoane. La primul maraton de vaccinare din București, care a avut loc in perioada 7-10 mai 2021 s-au vaccinat 20.360 de persoane. „Maratonul este un real succes. In urma cu trei saptamani (n.r. la prima editie a Maratonului Vaccinarii) aveam un pic de emotii. Acum… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

