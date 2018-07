Stiri pe aceeasi tema

- Ploile deosebit de abundente au generat pagube insemnate in țata. Mai multe rauri s-au revarsat, viiturile au luat pe sus mașini și animale iar alunecarile de teren au distrus nenumatare case. Cel puțin 4...

- Ploile care nu mai contenesc au inceput sa creeze probleme serioase in județul Suceava. Sambata, pompierii intervin in numeroase localitați, unde sunt inundate curți dar sunt si multe situații in care apa a intrat și in case.Conform informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Sațuații de ...

- Ploile torentiale au A facut prapad in aproape toata tara. Zeci de judete au fost inundate, iar sute de gospodarii au fost inghtite de puhoaiele de apa. Mai multe acoperisuri au fost smulse de viitura, iar sute de copaci au fost pusi la...

- Ploile abundente care au cazut in cursul zilei de miercuri si in timpul noptii au afectat 60 de localitati din 14 judete, sute de curti si zeci de case, dar si subsoluri, precum si patru obiective...

- Apa a intrat in curtile oamenilor, pompierii intervenind in prezent pentru evacuarea acesteia din gospodarii. Cateva localitati nu au curent, dupa ce precipitatiile au afectat alimentarea cu energie electrica.

- Douazeci si trei de localitati din 12 judete au fost afectate de ploile torential, in ultimele 24 de ore, pompierii intervenind pentru scoaterea apei din zeci de gospodarii si subsoluri. Au fost avariate sapte autoturisme si blocate opt tronsoane de drum. Luni dimineata, o localitate din Dambovita este…

- Echipele IGSU au intervenit, in ultimele ore, pentru evacuarea apei din mai multe gospodarii si pentru degajarea arborilor cazuti pe carosabil sau pe masini.Mai multe drumuri au fost inundate.In urma manifestarii fenomenelor hidrometeorologice, au fost inregistrate efecte la nivelul a 23 localitați…

- Vijelii și ploi torențiale in mai multe județe din țara. Furtuna a doborat peste mașini acoperisul unei benzinarii din Ramnicu Valcea, o conducta de gaze a fost avariata si mai multi copaci au cazut pe carosabil și au blocat circulația.