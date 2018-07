Bilanțul la șase luni: Marile omisiuni ale Vioricăi Dăncilă Media generala a scumpirilor – inflatia – a urcat in luna mai 2018 la 5,4% fata de mai 2017, inregistrand un record al ultimilor cinci ani, iar fata de luna aprilie 2018 cresterea a fost, in mai, de 0,47%. Luna trecuta, Viorica Dancila a spus in plenul Parlamentului, la dezbaterea moțiunii de cenzura impotriva Guvernului sau, ca Opoziția minte cand arata ca au crescut prețurile. Cu toate ca in ultimul raport al INS privind inflația scrie foarte clar ca s-au scumpit atat marfurile alimentare, cat și cele nealimentare. Premierul a inceput prin a spune ca veniturile bugetare au crescut in semestrul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Inaintea de a incepe prezentarea bilantului primelor sase luni, as vrea sa fac precizarea ca din ratiuni de timp, ma voi referi la principalele masuri. Total venituri bugetare 117,2 miliarde lei, in primul semestru al anului trecut, iar anul acesta sunt 132 de miliarde lei in semestrul I al anului…

- Veniturile la bugetul de stat au crescut, fiind mai mari in primele sase luni ale acestui an cu 12 fata de aceeasi perioada a anului trecut, a declarat, luni, la Palatul Victoria, premierul Viorica Dancila, care prezinta bilantul la sase luni de guvernare, transmite Agerpres.ro. Total venituri bugetare:…

- Avem cea mai mare inflatie din ultimii cinci ani, de 5,41%, lucru care are consecinte grave asupra vietii romanilor. Una dintre ele, cea mai dureroasa in ultimele zile, este cresterea galopanta a ROBOR, care ii obliga pe romanii cu credite in lei sa plateasca rate mult mai mari. Insa Guvernul…

- Guvernul nu este responsabil de evolutiile inflatiei, aceasta fiind in "grija si raspunderea" Bancii Nationale a Romaniei (BNR), a afirmat premierul Viorica Dancila, miercuri, in plenul Parlamentului. Premierul a explicat ca aceasta creștere a inflației este doar o ”inflație statistica”. "Nu…

- Preturile cresc, absorbtia fondurilor europene este slaba, economia se supraincalzeste. Este avertismentul FMI pentru Romania, potrivit ultimului raport privind evolutiile din tara noastra. „Romania a inregistrat o crestere economica puternica in 2017, cu un nivel record al scaderii somajului si un…

- Prim-ministrul Viorica Dancila s-a intalnit vineri cu cardinalul Pietro Parolin, secretar de stat, cei doi oficiali manifestandu-si intentia de a continua negocierile privind semnarea unui Acord privind colaborarea si recunoasterea reciproca a diplomelor in domeniul invatamantului universitar. Potrivit…

- Principalele cauze pentru cresterea inflatiei Cresterea preturilor are cauze externe si nu are legatura cu actiunea Guvernului sau a Bancii Nationale. Afirmatia apartine presedintelui PSD, Liviu Dragnea, care a participat la întâlnirea premierului Viorica Dancila cu guvernatorul…

- Joi, 3 mai 2018, ca urmare a schimbului de scrisori dintre presedintele Camerei Deputatilor si guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, precum si in continuarea intalnirilor Guvernului cu Banca Nationala a Romaniei, a avut loc intrevederea dintre domnul Liviu Dragnea, presedintele Camerei Deputatilor,…