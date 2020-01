Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea FOTO. Unioniștii au rupt harta Romaniei Mari in doua de Ziua Naționala: Jumatate de Romanie la Alba Iulia, cealalta la Chișinau, sub deviza: „Un juramant ne leaga/ Țara nu-i intreaga” Ziua de 1 Decembrie a fost marcata de Platforma Unionista Acțiunea 2012 prin doua marșuri la Alba Iulia…

- O prezenta deosebita printre miile de participanti la festivitatile desfasurate duminica de Ziua Nationala la Alba Iulia a fost un veteran de razboi, de 97 de ani, care a asistat la evenimente, din cauza varstei inaintate, stand pe un scaun. Insotit de un fiu si de un nepot, slt. (r) Laurean…

- Bulevardul A.I. Cuza, zona statuii domnitorului, ramane in continuare locul in care se desfasoara ceremonialul militar si religios de Ziua Nationala. Targul de Craciun, care se deschide tot astazi, a fost amenajat insa in cel mai nou parc din Slatina.

- Iulius Town pornește seria surprizelor pregatite pentru clienți, in așteptarea Craciunului. Concerte, targuri, spectacole pentru copii, sunt doar o mica parte din evenimentele pregatite de cel mai important centru comercial din urbea de pe Bega. Cum sarbatorile de iarna merg mana in…

- China are pentru prima data un numar de misiuni diplomatice mai mare decat Statele Unite ale Americii in intreaga lume, indica un studiu publicat miercuri de Institutul Lowy, ce are sediul in metropola australiana Sydney, transmite AFP, citata de AGERPRES Potrivit studiului grupului de reflectie…

- 'E un eveniment aparate cu o durata de timp prelungita, eveniment care e propus sa fie accesibil publicului printr-un spectacol in aer liber de Ziua Nationala a Romaniei, pe 1 Decembrie. Consiliul Local a alocat pentru evenimentul Iarna baimareana, suma de 1,5 milioane de lei, pentru toate serviciile…

- Irakienii, nemulțumiți de saracie și corupția prezenta la nivelul tuturor instituțiilor, au ieșit cu zecile de mii in strada, in intreaga țara, sperand ca ceva se va schimba. In Bagdad, capitala Irakului, cel puțin 40 de protestatari și-au pierdut viața, iar mulții alții au fost raniți, dupa…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a anuntat, duminica, aprobarea a inca 270 de sectii de votare in strainatate la alegerile prezidentiale din anul 2019, la propunerea misiunilor diplomatice si oficiilor consulare. Astfel, numarul total al sectiilor infiintate deja este de 714, dintr-un total…