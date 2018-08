Bilanţul inundaţiilor din Kerala de la începutul sezonului musonic a ajuns la 357 de morţi Bilantul inundatiilor din Kerala, cele mai grave pe care le-a suferit acest stat din sudul Indiei in ultimul secol, a crescut la 357 de morti, a anuntat duminica autoritatile locale, informeaza AFP si Xinhua. Aceasta regiune foarte turistica din sudul Indiei este afectata de la sfarsitul lunii mai de ploi torentiale care au provocat alunecari de teren si inundatii bruste care au acoperit sate intregi. "Din 29 mai, ziua in care au inceput ploile musonice in Kerala, si pana in prezent, in total 357 de persoane si-au pierdut viata", dintre care 33 in ultimele 24 de ore, au declarat autoritatile locale… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

