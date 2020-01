Bilanţul inundaţiilor din Indonezia a ajuns la 66 de morţi Inundatiile si alunecarile de teren care au lovit capitala indoneziana Jakarta si zonele sale inconjuratoare in ziua de Anul Nou s-au soldat cu moartea a 66 de persoane, in conditiile in care Agentia indoneziana pentru gestionarea dezastrelor a avertizat luni ca ploile torentiale vor continua, informeaza DPA. Ploile torentiale au inceput in ajunul Anul Nou, provocand inundatii la Jakarta si orasele sale satelit, cu o populatie de 30 de milioane de locuitori. In districtul Lebak din varful vestic al insulei Java, viiturile au maturat case intregi si tot ce le statea in cale, soldandu-se cu moartea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

