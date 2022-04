Stiri pe aceeasi tema

- Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) "Horea" al județului Mureș a anunțat luni, 25 aprilie, in jurul orei 16.07, situația operativa inregistrata pana la ora 15.15, in ceea ce privește intervențiile realizate in urma Codului portocaliu de vijelie. Intervențiile executate…

- Pompierii miltari din cadrul Detașamentului Targu Mureș au intervenit duminica, 17 aprilie, in jurul orei 23.30, la un incendiu produs la un scuter și doua autoturisme aflate pe strada Infrațirii din municipiul Targu Mureș. "In urma incendiului a ars un scuter și elemente combustibile de la compartimentul…

- Pompierii militari din cadrul Punctului de Lucru Sovata au intervenit luni, 4 aprilie, in jurul orei 9.53, pentru indepartarea unui copac cazut in zona unei case de locuit aflata pe strada Primaverii din orașul Sovata. "Nu este afectata casa, acesta a cazut pe firele de electricitate", a informat ISU…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Targu Mureș au intervenit sambata, 2 aprilie, in jurul orei 16.20, la un accident rutier care a avut loc pe raza localitații Bardești, comuna Santana de Mureș. "Este vorba despre un autoturism care a intrat intr-un gard, pompierii militari asigura masuri…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Targu Mureș au fost solicitați sa intervina sambata, 26 martie, in jurul orei 18.08, la un incendiu izbucnit la un utilaj agricol din localitatea Voiniceni. "Este vorba despre un tractor care arde generalizat, incendiul s-a propagat și la un lan de porumb,…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Targu Mureș au fost solicitați sa intervina vineri, 4 martie, in jurul orei 22.40, pe strada Narciselor din Targu Mureș unde intr-un apartament se simțea un miros ințepator de gaz. "A fost vorba despre o scurgere de gaz in interiorul unui apartament, pompierii…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Targu Mureș au intervenit miercuri, 16 februarie, in jurul orei 7.44, la un accident rutier care a avut loc pe strada Gheorghe Marinescu din Targu Mureș. Potrivit informațiilor furnizate de ISU Mureș, in accident au fost implicate trei autoturisme avariate…