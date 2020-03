Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 31 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 2.245 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 220 au fost declarate vindecate și externate (81 la București, 55 la Timiș, 20 la Iași, 16 la Caraș-Severin, 11 la Constanța,…

- 144 noi cazuri de coronavirus au fost inregistrate in Romania in ultimele 24 de ore. Bilanțul total al infectarilor urca la 906. De asemenea, 13 oameni infectați cu COVID-19 au murit. Buletinul informativ: Pana astazi, 25 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 906 cazuri de persoane infectate…

- Pana astazi, 23 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 576 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 576 de persoane confirmate pozitiv, 73 au fost declarate vindecate și externate (51 la Timișoara, 17 la București, 3 la Craiova, unul la Constanța și…

- Grupul de comunicare strategica a anunțat ca cel de-al 49-lea caz de coronavirus a fost confirmat la o femeie venita din Italia, aflata in carantina la Arad. „Cazul 49 este o femeie, de 45 de ani, venita din Italia, aflata in carantina in Arad”, a anunțat sursa citata. Dintre cei 49 de cetațeni care…

- Pana astazi, 12 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 48 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID ndash; 19 coronavirus . Dintre cei 48 de cetateni care au contactat virusul, sase sunt declarati vindecati si au fost externati.Persoanele confirmate cu infectie cu COVID 19 coronavirus…

- Ministerul Sanatații a inventariat stocul testelor de diagnosticare moleculara pentru detectarea COVID-19 și arata ca mai avem 1200 de teste, urmand ca pana la finalul acestei saptamani sa mai soseasca alte 3000. Pana in prezent au fost lucrate 1179 de teste. Dintre acestea 1150 sunt negative și…

- Ministerul Sanatatii a inventariat stocul testelor de diagnosticare moleculara pentru detectarea COVID 19.In cele 7 centre din tara 2 in Bucuresti, Cluj, Iasi, Timis, Constanta si Dolj sunt peste 1.200 de teste, suficiente pana la sfarsitul saptamanii, cand vor sosi si celelalte teste care au fost deja…