Bilanțul infectărilor, în continuă creștere în Europa de Est și în Balcani Numarul cazurilor de nou coronavirus crește de la o zi la alta in Europa de Est și in Balcani, in ciuda celor trei saptamani de izolare sociala si de inchidere a granitelor, potrivit Euronews. In Cehia, sunt aproape 4.500 de imbolnaviri. Persoanele izolate incearca sa se inveseleasca, cantand si dansand la ferestre. In Polonia, unde totalul cazurilor a ajuns la 4.000, autoritațile planuiesc o extindere a restrictiilor pana la jumatatea lunii mai. Organizarea alegerilor prezidențiale, programate la 10 mai, este pusa sub semnul intrebarii. Polonia gazduiește aproape doua milioane de lucratori migranți.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

