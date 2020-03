Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica anunța, vineri, ca la nivel național sunt confirmate 308 de cazuri de nou coronavirus. De la precedenta, numarul imbolnavirilor a crescut cu 31. Pacienții nou confirmați au varsta cuprinsa intre 17 ani și 89 de ani. La ATI, in acest moment, sunt internați 11 pacienți,…

- Grupul de Comunicare Strategica anunta inca doua cazuri de infectare cu noul coronavirus in Bucuresti. Potrivit sursei citate, este vorba despre o femeie de 58 ani, asistent medical la Spitalul ‘Dimitrie Gerota’, si un tanar de 24 de ani, inginer horticol la ADP Sector 4. Ambii sunt contacti ai unor…

- Grupul de Comunicare Strategica anunta inca 3 cazuri noi de infectare cu coronavirus.Este vorba de 3 persoane din judetul Timis. In total, sunt 73 de cazuri confirmate in tara noastra, dintre care doar vineri au fost confirmate 14 infectii cu noul coronavirus. ...

- Cazul numarul 29 de imbolnavire cu noul coronavirus a fost confirmat marti seara, fiind vorba despre o femeie din Bucuresti. Alte trei cazuri fusesera confirmate marti seara. In cursul zilei de marti, opt noi cazuri de coronavirus au fost diagnosticate in Bucuresti, a anuntat Grupul de Comunicare…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) informeaza vineri ca la nivel național sunt in carantina instituționalizata 21 de persoane testate pentru a vedea daca au contactat virusul COVID – 19 (coronavirus). Peste 12.000 de persoane sunt in izolare acasa.Pana vineri, la nivel național au fost…

- Doi dintre cei trei pacienti din Timisoara diagnoticati cu coronavirus Covid-19 si internati la Spitalul de Boli Infectioase “Victor Babes”, au fost declarati, joi, vindecati, a anuntat Grupul de Comunicare Strategica.