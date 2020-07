Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore au fost confirmate 388 de cazuri noi de coronavirus, din 10.424 de teste efectuate. Bilanțul total al infecțiilor ajunge la 26.970. Conform datelor comunicate de Grupul de Comunicare Strategica, in acest moment in Romania mai sunt 5.178 de cazuri active. 20.141 de persoane infectate…

- Numarul imbolnavirilor cauzate de coronavirus a ajuns, duminica, in Romania la 20.479 . In ultimele 24 de ore au fost raportate 189 de noi cazuri de COVID-19, potrivit datelor publicate de Grupul de Comunicare Strategica. De la inceputul epidemiei, 14.638 de pacienți s-au vindecat. La Terapie Intensiva,…

- Autoritațile au anunțat, marți, ca alte șase persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 la nivel național au murit. Astfel ca bilanțul deceselor in randul persoanelor confirmate cu noul coronavirus in Romania ajunge la 1126. Din cate rezulta din datele facute publice de Grupul de Comunicare Strategica…

- 13.05.2020 - Bilanțul imbolnavirilor cauzate de noul coronavirus a ajuns in Romania la 16.002 , in ultimele 24 de ore fiind inregistrate 224 de cazuri noi, potrivit datelor publicate miercuri de Grupul de Comunicare Strategica. Potrivit sursei citate, 7.961 de pacienți s-au vindecat. La Terapie Intensiva,…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, miercuri, ca numarul cazurilor de infecție cu nou coronavirus a ajuns la 9.710 in Romania, in creștere cu 468. La ATI, sunt internați 288 de pacienți. De la debutul epidemiei, in Romania s-au vindecat 2.406 de pacienți testați pozitiv cu SARS-CoV-2. Pana la…

- Pana astazi, 21 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 9.242 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 2.153 au fost declarate vindecate si externate. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, astazi, șase decese ale unor pacienți infectați cu coronavirus. Numarul deceselor din Romania a ajuns la 357. Deces nr. 352 Barbat, 64 ani din județul Arad. Data internarii: 08.04.2020 – Spitalul Clinic Județean de Urgența Arad – secție gastroenterologie; pe…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, marți, ca numarul infectarilor cu noul coronavirus a ajuns la 4.417 in Romania, in creștere cu 360. Bilanțul epidemic a crescut la 182 de cazuri mortale. Victimele aveau varste de peste 55 de ani, suferind și de alte afecțiuni. In secțiile de Terapie Intensiva,…