Bilanțul infectărilor Covid în România Un numar de 1.267 de persoane infectate cu noul coronavirus sunt internate in unitatile sanitare de profil, dintre care 190 la terapie intensiva, a anuntat, duminica, Grupul de Comunicare Strategica. Pe teritoriul Romaniei, 3.631 de persoane confirmate cu infectie cu noul coronavirus sunt in izolare la domiciliu, iar 1.306 se afla in izolare institutionalizata. De asemenea, 63.323 de persoane se afla in carantina la domiciliu, iar in carantina institutionalizata sunt 75. In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 501 apeluri la numarul unic de urgenta 112. The post Bilanțul infectarilor Covid… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

