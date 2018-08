Bilanțul incendiilor din Grecia ajungela 94 de morți Bilantul incendiilor care au devastat pe 23 iulie regiunea aflata la est de Atena a crescut sambata la 94 de morti, dupa decesul unei femei ranite in timpul dezastrului, informeaza AFP preluata de Agerpres.

Peste 30 de persoane sunt inca spitalizate in urma incendiului care a devastat statiunea Mati.



Patru oficialii au fost concediati in urma tragediei, printre care ministrul ordinii publice si al protectiei cetatenilor, Nikos Toskas, si responsabili din cadrul politiei si ai pompierilor.



Guvernul s-a aparat sustinand ca organizarea unei evacuari s-a dovedit dificila… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

