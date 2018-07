Bilantul incendiilor devastatoare din Grecia ajunge la 91 de morti Serviciile de pompieri au revizuit in crestere, duminica, la 91 de morti bilantul incendiilor care au devastat luni coasta de est a regiunii Attica si in special localitatea-martir Mati, relateaza AFP.



Purtatoarea de cuvant a pompierilor, Stavroula Malliri, a anuntat pentru prima data ca numarul persoanelor disparute se ridica la 25. Absenta unor asemenea date, la sase zile dupa incendii, a alimentat criticile tot mai vehemente la adresa autoritatilor.



Unele dintre acestea insa, daca nu toate, ar putea figura printre cele 28 de victime ale caror corpuri in curs de examinare… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

