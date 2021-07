Bilanţul în urma inundaţiilor din Belgia a crescut la 31 de morţi; zeci de persoane sunt date dispărute Bilantul confirmat in Belgia in urma inundatiilor si a fenomenelor meteorologice extreme care au afectat tara saptamana trecuta a crescut la 31 de morti, a anuntat duminica centrul national pentru situatii de urgenta, relateaza DPA. Un numar de 163 de persoane erau in continuare date disparute duminica, a indicat organismul guvernamental intr-un comunicat online. Operatiunile de salvare s-au incheiat, insa cautarile continua in unele zone, potrivit comunicatului. ''Eforturile considerabile de curatare si o estimare a pagubelor materiale se afla in acest moment in centrul atentiei noastre'',… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

