- Puternica furtuna tropicala Iota a dus la moartea a peste 20 de persoane dupa ce a devastat regiuni din America Centrala si America de Sud, informeaza joi DPA. Cel putin 16 persoane si-au pierdut viata in Nicaragua, a precizat vicepresedintele Rosario Murillo. Printre acestia s-au numarat sapte persoane…

- Puternica furtuna Iota a provocat cel putin 11 decese la trecerea sa prin mai multe regiuni din America Centrala si America de Sud, relateaza miercuri agentia DPA. Bilantul deceselor include sase victime in Nicaragua, doua in Columbia, una in El Salvador si una in Panama, conform cifrelor…

- Ploile dezlanțuite de uraganul Eta au rasturnat copaci, au format torenți de apa și au daramat parți ale unui munte deasupra satului Queja din regiunea Alta Verapaz, Guatemala, ingropand zeci de oameni in casele lor. Printre ei și 22 de membri ai aceleiași familii, noteaza The Guardian. In timp ce ploile…

- Uraganul Eta a lasat in urma sa cel putin 150 de morti si disparuti in Guatemala, cel mai grav bilant din America Centrala, inainte de a se intoarce in Marea Caraibilor unde, dupa ce a scazut in intensitate pana la nivel de depresiune tropicala, se va intensifica, amenintand Cuba, Jamaica si Florida,…

- Furtuna Eta a provocat joi noi inundatii in America Centrala, unde bilantul deceselor a ajuns la cel putin 27, desi autoritatile estimeaza ca ar putea fi mult mai mare, informeaza DPA.Eta a atins tarmul cu puterea unui uragan marti, pe teritoriul Nicaragua, dupa care a patruns in Honduras…

- Furtuna tropicala Eta s-a transformat in uragan luni dimineata dupa ce a crescut in intensitate in Marea Caraibilor si se indreapta spre Nicaragua si Honduras cu vinturi devastatoare si cantitati mari de precipitatii, au anuntat meteorologii de la Centrul National pentru Uragane din Statele Unite (NHC),…

- Inaintarea uraganului Eta in Marea Caraibelor a condus luni la instituirea starii de alerta in Nicaragua, tara ce urmeaza sa lovita puternic de furtuna in cursul noptii de luni spre marti, la fel ca si Honduras si El Salvador, relateaza AFP si Reuters potrivit Agerpres. Furtuna ar putea lovi coasta…

