Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul seismului devastator care s-a produs vineri in Maroc a crescut la 2.946 de persoane decedate, in timp ce numarul ranitilor a ajuns la 5.674, a anuntat miercuri seara ministerul marocan de Interne, transmite agentia Petra.

- Doua persoane au fost ucise si alte sapte ranite miercuri in urma unui atac rusesc asupra orasului Zaporojie, centrul administrativ al regiunii cu acelasi nume in sudul Ucrainei, a comunicat Ministerul de Interne ucrainean, revizuind in scadere bilantul anterior dupa resuscitarea unei persoane, potrivit…

- Bilantul deceselor in urma incendiilor de vegetatie declansate in mai multe regiuni din Algeria a crescut luni la 34, printre care si 10 soldati, a precizat Ministerul de Interne in contextul valului de canicula care a cuprins nordul Africii si sudul Europei, informeaza Reuters.Circa 8.000 de pompieri…