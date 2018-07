Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni ca, in decursul celor 6 luni de guvernare, Executivul a luat o serie de masuri in vederea stimularii economiei nationale, una dintre acestea fiind reducerea accizelor la motorina pentru transportatori. "In acest bilant am introdus un capitol distinct pentru…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat joi, la inceputul sedintei de Guvern, ca se va discuta, intr-o prima lectura, despre realizarea autostrazii Ploiesti – Comarnic – Brasov, fiind primul proiect in parteneriat public-privat demarat in Romania. Dancila a spus ca in luna august vor incepe procedurile…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat joi, la inceputul sedintei de Guvern, ca se va discuta, intr-o prima lectura, despre realizarea autostrazii Ploiesti – Comarnic – Brasov, fiind primul proiect in parteneriat public-privat demarat in Romania. Dancila a spus ca in luna august vor incepe procedurile…

- Activitatea desfașurata pe șantierul lotului 4 din Lugoj – Deva a continuat in aceste zile in ciuda ploilor abundente din ultima perioada. Au fost cateva puncte asupra carora a insistat societatea de construcții. Primul dintre acestea a fost reprezentat de lucrarile de la pasaje: montare…

- Premierul Viorica Dancila a subliniat joi importanta autostrazii Targu Mures - Campia Turzii, pentru a carei constructie a fost aprobata finantarea din Fondul de coeziune. "Saptamana aceasta am primit o veste buna de la doamna comisar european Corina Cretu. A fost aprobata finantarea din Fondul…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca nu are nicio emotie in privinta motiunii de cenzura anuntata de Opozitie, adaugand ca are incredere in colegii sai parlamentari. De asemenea, prim-ministrul a vorbit si despre colegii din PSD, care au decis sa i...

- Premierul Viorica Dancila a declarat vineri, la Varsovia, dupa intrevederea cu omologul polonez, Mateusz Morawiecki, ca pe viitor Executivul vrea sa organizeze la Bucuresti forumul de afaceri romano-polon pentru dezvoltarea antreprenoriatului si a relatii bilaterale economice. Premierul…

- La jumatatea exercițiului financiar 2014-2020, singurele proiecte care înainteaza sunt cele nefinalizate din ciclul de finanțare precedent, iar cele noi, bine pregatite, capabile sa atraga în timp util fondurile comunitare disponibile, se lasa așteptate, atrag atentia reprezentantii Asociatiei…