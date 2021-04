Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, bilantul global al deceselor asociate Covid-19 a ajuns la 3 milioane. Totodata, numarul cazurilor de contaminarea a ajuns aproape de pragul de 140 de milioane, potrivit datelor universitatii americane Johns Hopkins

- Bilantul global al deceselor asociate Covid-19 a ajuns sambata la 3 milioane, potrivit universitatii americane Johns Hopkins, in timp ce numarul contaminarilor cu SARS-CoV-2 in lume este aproape de pragul de 140 de milioane.

- Franta a depasit, aseara, pragul de o suta de mii de decese asociate COVID, de la declansarea epidemiei. In tara sunt raportate zilnic 30-40.000 de noi contaminari. Sunt peste 30.000 de pacienti COVID in spitale, din care aproape 6.000 in stare grava la reanimare. Tot aseara, s-a anuntat si ca 12 milioane…

- Numarul deceselor provocate de Covid-19 la nivel global a depasit, marti, pragul de 3 milioane, noul val de infectii in pline eforturi de vaccinare, transmite Reuters. Oficialii din sectorul sanatatii atribuie revenirea la crestere a numarului de decese, in special in Brazilia si India, variantelor…

- Numarul cazurilor de Covid-19 la nivel global a scazut pentru a șasea saptamana consecutiv, iar de la inceputul anului, bilantul saptamanal al deceselor a scazut cu 20%. Anuntul a fost facut de directorul Organizația Mondiala a Sanatații ”Numarul global al cazurilor noi raportate continua sa scada pentru…

- sursa foto: Inquam Photos / Alberto Groșescu Numarul infectarilor cu SARS-CoV-2, la nivel mondial, a depasit 100 de milioane, conform cifrelor actualizate miercuri de Universitatea Johns Hopkins. Mai exact, 100,2 milioane de persoane au fost infectate cu noul coronavirus pana in acest moment in toata…

- La mai puțin de un an de la confirmarea primului caz de coronavirus, numarul deceselor asociate COVID-19 inregistrate in Statele Unite a depasit 400.000, informeaza NBC News, citata de News.ro.Pana marți, numarul deceselor asociate COVID-19 in SUA a ajuns la 408.

- Numarul deceselor cauzate de Covid-19 ar putea atinge „foarte curand” nivelul de 100.000 de saptamana, la nivel mondial, fata de cel de 93.000 raportat saptamana trecuta, a declarat expertul in urgente al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Mike Ryan, transmite Reuters, citata de News.ro. Mike Ryan,…