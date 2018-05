Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 95 de persoane au murit si peste 160 au fost ranite in urma unor puternice furtuni de nisip produse in ultimele doua zile in nordul Indiei, informeaza BBC News Online. Furtunile de nisip au lovit statele Rajasthan si Uttar Pradesh, situate in nordul Indiei, distrugand zeci de locuinte si lasand…

- Cel putin 116 persoane au murit in ultimele zile in India in urma unor intemperii puternice, bilant cauzat in principal de furtuni de nisip care au fost printre cele mai violente din ultimele decenii, relateaza AFP joi. Cel putin 102 persoane au murit din cauza vanturilor care au suflat…

- Un biant anterior anunta cel putin 77 de morti si 143 de raniti. Rafale de vant de pana la 130 de kilometri pe ora au cauzat moartea a 65 de persoane in statul Uttar Pradesh si a altor 33 in statul vecin Rajasthan, au declarat pentru AFP reprezentanti ai autoritatilor care gestioneaza situatii de catastrofa…

- Bilantul furtunilor puternice de nisip ce au afectat nordul Indiei a ajuns la cel putin 95 de morti si 160 de raniti, iar autoritatile au avertizat ca numarul victimelor ar putea creste, informeaza site-ul BBC News. Potrivit autoritatilor, cel mai puternic afectat a fost statul Uttar Pradesh,…

- Cel putin 77 de persoane au murit si alte 143 au fost ranite in urma unor furtuni de praf, insotite de vanturi puternice si precipitatii, care s-au produs in nordul Indiei in noaptea de miercuri spre joi, au anuntat autoritatile indiene, citate de AFP. Statele Uttar Pradesh si Rajasthan…

- Peste 70 de persoane ucise intr-o furtuna de nisip in India. Primul bilanț arata ca 77 de persoane și-au pierdut viața și alte cateva sute au fost ranite in urma celei mai puternice furtuni de nisip care a lovit statele nordice Rajasthan și Uttar Pradesh, scrie libertatea.ro.

- Furtunile de nisip au lovit statele Rajasthan si Uttar Pradesh, situate in nordul Indiei, distrugand zeci de locuinte si lasand mii de gospodarii fara curent electric.Autoritatile au precizat ca serviciile de interventie se indreapta catre zonele afectate pentru a incepe operatiunile de…

- Cel putin 74 de persoane au murit si alte cateva zeci au fost ranite in urma unor puternice furtuni de nisip produse in ultimele doua zile in nordul Indiei, informeaza BBC News Online. Furtunile de nisip au lovit statele Rajasthan si Uttar Pradesh, situate in nordul Indiei, distrugand…