Bilantul furtunii violente de la Constanta. Strazi inundate si copaci cazuti peste masinile parcate (GALERIE FOTO+VIDEO)

Judetul Constanta s a aflat pana in aceasta dimineata sub cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata. Conform meteorologilor erau asteptate frecvente descarcari electrice, averse torentiale, intensificari ale vantului si vijelii cu viteze in general de 55...75 km h , precum si grindina, si cantitati de apa de peste 20...30 l mp si izolat 40...50 l mp.Noaptea trecuta la Constnata a plouat foarte tare, au fost descarcari electrice si vantul a batut cu putere. Efectele furtunii s a ...