- Grav accident, luni seara, langa Viena. Un tren cu aproximativ 80 de pasageri a deraiat. Bilanțul indica in acest moment un mort si 11 persoane ranite. Accidentul s-a produs in Muenchendorf, in apropiere de Viena. Potrivit heute.at, in trenul care a deraiat erau aproximativ 80 de pasageri. Bilanțul…

- Consilierii locali targumureșeni au aprobat, in ședința ordinara de astazi, indexarea impozitelor și taxelor locale cu rata inflației, respectiv reactualizarea amenzilor prevazute la art. 493 alin. (3) și (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru anul 2023.Astfel, incepand de anul viitor,…

- In sedinta ordinara de azi, ei vor imparti bani pentru grupuri sanitare in scoli, pentru asfaltarea unor drumuri judetene, dar si pentru actualizarea documentatiei tehnice din proiectul de restaurare a cladirii Filarmonicii care inca nu are finantare. Alesii judetului vor reveni in sedinta de plen…

- Consilierii județeni au aprobat joi, 14 aprilie, intr-o ședința ordinara de lucru, Regulamentul de organizare și funcționare al Comitetului de organizare UNESCO pentru monumentul istoric din județul Mureș inscris in Lista Patrimoniului Mondial – Centrul Istoric Sighișoara – cod 902-1999. In aceeași…

- Dan Vasile Dumitru, primarul comunei Ibanești și-a facut datoria de ales local, a prezentat bilanțul activitații pe anul 2021 in cadrul ședinței Consiliului Local Ibanești avuta loc joi, 31 martie. „Oameni cu inițiativa care, in ciuda condițiilor economice și sanitare nesigure, au avut curajul sa porneasca…

- Consilierii județeni au avizat joi, 24 martie, intr-o ședința ordinara de lucru, organizarea concursurilor de ocupare a posturilor de șef de secție și șef de laborator din cadrul Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu" din Tarnaveni. Potrivit Referatului de aprobare aferent proiectului de hotarare,…

- Consiliul Judetean Brasov vrea sa obtina o finantare europeana de aproape 1 milion de euro pentru implementarea unui proiect privind cresterea securitatii la incendii in spitalele din subordine. Consilierii judeteni brasoveni au aprobat, joi, intr-o sedinta de plen, studiul de oportunitate si indicatorii…

- Consilierii județeni au aprobat, astazi, un proiect de hotarare privind stabilirea unor masuri in vederea asigurarii managementului la S.C. „Parc Industrial Mureș" S.A. Ca urmare a demisiei administratorului – membru in Consiliul de Administrație, Nagy Istvan care intra in vigoare din data de 8 aprilie,…