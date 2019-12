Bilanţul erupţiei vulcanului White Island a crescut la 15 morţi. Scafandrii caută cadavrele a două victime Apele din jurul insulei au fost contaminate de eruptia masiva, ceea ce a facut ca vizibilitatea sa fie redusa. "Scafandrii au raportat ca au vazut pesti morti ajunsi la mal, dar si plutind pe apa. De fiecare data cand ies la suprafata, scafandrii sunt decontaminati cu apa proaspata", a precizat politia neo-zeelandeza intr-un comunicat. Ramasitele a sase victime au fost recuperate vineri, cand o echipa de militari purtand masti de gaze si costume de protectie a ajuns pe insula nelocuita si a luat de acolo cadavrele. Trupurile de altor doi oameni nu au putut fi recuperate, dar in apa,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

