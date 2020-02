Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE, 18.02.2020 – Bilantul epidemiei provocate de noul coronavirus a atins 1.807 morti in China continentala, dupa 93 de noi decese in provincia Hubei, potrivit cifrelor oficiale publicate marti, relateaza AFP. Autoritatile medicale din Hubei, epicentrul epidemiei, au inregistrat marti 1.807 de noi…

- Bilanțul deceselor provocate de coronavirus a crescut. Autoritațile din pronvicia chineza Hubei au anunțat ca 142 de persoane au murit, sambata, din cauza infecției cu coronavirus, informeaza CNN, citat de Mediafax. Asta inseamna ca numarul total al deceselor la nivel mondial se ridica acum la 1.669.…

- Bilantul epidemiei provocate de noul coronavirus a ajuns miercuri la 1.113 de morti, in China continentala, unde maladia a aparut in luna decembrie in orasul Wuhan (centru). Virusul, denumit acum oficial de catre OMS "Covid-19" a infectat 44.653 de persoane in China continentala, potrivit autoritatilor…

- Bilanțul total al deceselor provocate de coronavirusul din Wuhan a ajuns la cel puțin 813, dupa ce oficialii din provincia Hubei au anunțat ca inca 81 de oameni au murit in ultimele 24 de ore, relateaza CNN. Acestora li se adauga inca opt morți inregistrați in celelalte provincii. Asta inseamna ca numarul…

- Pe zi ce trece, numarul oamenilor care mor in China din cauza noului coronavirus crește tot mai mult. Vineri, intr-o singura zi, au murit 86 de pacienți in Wuhan, au anunțat autoritațile medicale chineze. Cu o zi inainte, fusesera 69 de morți in 24 de ore. Numarul total al oamenilor care au murit in…

Numarul deceselor confirmate provocate de coronavirus in China a trecut la 304 morti dupa ce autoritatile din provincia Hubei, focarul epidemiei, au anuntat duminica 45 de decese noi, scrie AFP preluat de agerpres.

Imagini uluitoare surprinse in apropierea orașului Wuhan, din China, de unde s-a raspandit tulpina de coronavirus ce a ucis deja 26 de persoane. Zeci de utilaje au fost aduse pentru a construi un spital nou, iar termenul limita pare ireal – doar 10 zile. Pe imaginile surprinse din aer se pot observa…

China a ridicat vineri la 25 de morti si 830 de cazuri bilantul epidemiei provocate de un nou coronavirus, a informat Comisia nationala pentru sanatate, scrie AFP preluat de agerpres.