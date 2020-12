Cele mai mult cazuri de imbolnaviri cu coronavirus s-au inregistrat astazi in Capitala și in județele Cluj, Timiș, Iași și Ilfov. Din totalul celor 5.009 de cazuri de Covid-19 inregistrate in ultimele 24 de ore, 819 au fost raportate in Capitala. In Cluj și Timiș s-au inregistrat peste 300 de cazuri de imbolnaviri. In Cluj au fost raportate 341 de imbolnaviri noi, in Timiș 301, in Iași 225 și in Ilfov 218. Județele cu cele mai puține cazuri de COVID-19 raportate in ultimele 24 de ore sunt Harghita – 12, Gorj – 19 și Valcea – 21. Bilanțul imbolnavirilor a ajuns la 598.792, potrivit datelor transmise…