- China a raportat o crestere a numarului de cazuri de infectare cu coronavirus, dupa patru zile consecutive in care bilantul s-a aflat in scadere.China continentala a confirmat 24 de cazuri noi, inregistrand o crestere fata de cele 19 persoane infectate in ziua precedenta. Dintre noile cazuri, 10 sunt…

- China a raportat o creștere a numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus, dupa 4 zile consecutive în care bilanțul s-a aflat în scadere. Cauza ar fi cetațenii infectați în strainatate cu virusul 2019-nCoV, potrivit Mediafax care citeaza Reuters. China continentala a confirmat…

- De la aparitia noului coronavirus, in luna decembrie a anului trecut, au fost inregistrate 109.946 de cazuri de infectie in 99 de tari si teritorii, iar 3.819 de persoane au decedat, potrivit unui bilant alcatuit de AFP din surse oficiale, luni, la ora 9:00 GMT, scrie agerpres.ro. 914 noi cazuri…

- Potrivit CNN, sunt peste 30 de țari unde au fost depistate persoane infectate cu noul coronavirus, la nivel mondial; toate persoanele infectate calatorisera in Italia. Cu aproape 3.900 de persoane infectate cu noul coronavirus și 148 de morți, Italia este inima epidemiei de coronavirus din Europa, noteaza…

- Peste 81.000 de cazuri de coronavirus s-au confirmat pana la aceasta ora (26 februarie, ora 10:22) in intreaga lume, potrivit gisanddata . Mai exact, 81.005 persoane au coronavirus, in timp ce 2.762 de oameni au decedat din cauza virusului. De asemenea, numarul persoanelor vindecate este de 30.116.…

- In China situația este alarmanta, crește numarul celor uciși de coronavirus. Sunt 908 victime, potrivit celui mai recent bilanț al autoritaților. Peste 40 de mii de oameni sunt infectați. Și situația pe vasul de lux aflat in largul portului japonez Yokohama se complica.

- Numarul cazurilor de infectare cu noul coronavirus din China a depasit 8.100 la nivel mondial, fiind mai mare decat numarul total al cazurilor din epidemia SARS, care a avut loc in perioada 2002-2003, punand in pericol cresterea celei de-a doua mari economii la nivel mondial, transmite Reuters potrivit…

- Sunt peste 2.000 de cazuri de infecție cu noul coronavirus la nivel mondial, cele mai multe fiind in China, iar bilanțul deceselor a ajuns la 56, potrivit unor date facute publice duminica, informeaza Reuters, citat de Mediafax.Președintele chinez Xi Jinping a avertizat sambata, in cadrul…