- Numarul de cazuri de coronavirus in lume se ridica vineri la 83.853, dintre care 2.873 de decese, in 56 de tari si teritorii, potrivit unui bilant stabilit de AFP plecand de la surse oficiale la ora 13.00 GMT.

- Numarul cazurilor de coronavirus in lume a crescut la 82.560, dintre care 2.813 decese, in 50 de tari si teritorii, potrivit unui bilant stabilit, joi, la ora 17.00 GMT, de AFP plecand de la surse oficiale.

- Pe zi ce trece, numarul oamenilor care mor in China din cauza noului coronavirus crește tot mai mult. Vineri, intr-o singura zi, au murit 86 de pacienți in Wuhan, au anunțat autoritațile medicale chineze. Cu o zi inainte, fusesera 69 de morți in 24 de ore. Numarul total al oamenilor care au murit in…

- Bilanțul victimelor epidemiei cu coronavirus crește alarmant. Sunt 304 decese confirmate, in China, dupa ce in urma cu o zi autoritațile anunțasera 259 de morți. De asemenea, sunt peste 12.000 de cazuri de infectare cu coronavirus in cel putin 24 de state. Intre timp, tot mai multe tari se grabesc sa…

- Comisia Naționala de Sanatate din China a anunțat joi dimineața ca 170 persoane au decedat in urma epidemiei cu noul coronavirus, iar alte peste 1.700 de cazuri au fost confirmate, astfel ca numarul total a ajuns la 7.711.

- Bilantul epidemiei de pneumonie virala din China a atins 2.744 de cazuri confirmate in toata tara dupa descoperirea a 769 de noi cazuri, a anuntat luni guvernul central, relateaza AFP. Cu toate acestea, nu a fost confirmat niciun deces nou in afara provinciei Hubei, epicentrul epidemiei. In provincia…

- Un mare numar de festivitati prevazute pentru Anul Nou lunar urmau sa fie anulate sambata in China, unde autoritatile si-au dublat eforturile pentru a impiedica raspandirea unui nou coronavirus mortal, care a facut deja 41 de morti in aceasta tara, cu blocarea a peste 40 de milioane de persoane pentru…