Bilanțul epidemiei de coronavirus în China; numărul cazurilor este în creștere China a raportat o creștere a numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus, dupa 4 zile consecutive în care bilanțul s-a aflat în scadere. Cauza ar fi cetațenii infectați în strainatate cu virusul 2019-nCoV, potrivit Mediafax care citeaza Reuters. China continentala a confirmat marți 24 de cazuri noi, înregistrând o creștere fața de cele 19 persoane infectate în ziua precedenta. Dintre noile cazuri, 10 sunt importate, ridicând numarul cetațenilor chinezi infectați peste granițele țarii la 79. Aceștia au calatorit în zone intens afectate… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

