Bilanţul epidemiei de coronavirus a depăşit pragul de 3.000 de decese la nivel mondial Bilantul epidemiei de coronavirus (Covid-19) a depasit luni pragul de 3.000 de decese la nivel mondial si continua sa aiba consecinte grave in intreaga lume, in special in Italia si Coreea de Sud, unde numarul de noi cazuri a inregistrat o crestere fulminanta, relateaza AFP. In China, unde virusul a aparut la sfarsitul anului 2019, autoritatile au anuntat luni 42 de noi decese, bilantul la nivelul intregii tari ajungand la 2.912 de morti, iar cel la nivel mondial la peste 3.000. Cu toate acestea, cele 202 de noi cazuri de infectare raportate luni in China continentala reprezinta cel… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

