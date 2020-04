Stiri pe aceeasi tema

- Conform datelor furnizate de catre Grupul de Comunicare Strategica, in Romania a fost inregistrat cel de-al 47 lea deces. Este The post Inca o persoana confirmata cu coronavirus a murit – un barbat de 77 de ani, din judetul Hunedoara appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Doua noi decesuri provocate de coronavirus au fost anunțate de Grupul de Comunicare Strategica Deces 45 Barbat, 57 de ani, jud. Timiș. In data de 27.03.2020 s-au recoltat probe biologice pentru...

- Romania are deja 42 de persoane diagnosticate cu COVID-19 care au murit. Ultimele doua decese au fost facute publice de Grupul de Comunicare Strategica duminica, 29 martie, cand au venit rezultatele testelor, la cateva zile de la moarte. O femeie de 75 de ani, din județul Hunedoara, a decedat in 26…

- In aceasta seara au fost raportate inca trei decese confirmate cu COVID-19, transmite Grupul de Comunicare Strategica.15. Barbat, 63 ani, din judetul Neamt, internat la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Iași in sectia de ATI, confirmat pozitiv in data de 21.03.2020 16. Femeie, 70…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat noi cifre in ceea ce privește epidemia de coronavirus in Romania. Numarul total de cazuri confirmate a ajuns astazi la 906. „Pana astazi, 25 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 906 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus).…

- Pana astazi, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 906 cazuri de persoane infectate cu coronavirus. Dintre cele 906 persoane confirmate pozitiv, 86 au fost declarate vindecate și externate - 53 la Timișoara, 23 la București, 6 la Craiova, 2 la Constanța, unul la Cluj și unul la

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca in data de 22 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate de 433 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Doua persoane au murit, scrie Digi24.

- Cap Limpede, stiri adevarate: Grupul de Comunicare Strategica anunta ca in data de 22 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate de 433 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Doua persoane au murit. Duminica, 22 martie, au fost inregistrate primele 2 decese pe teritoriul…