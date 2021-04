Bilanțul epidemiei Covid-19 din Europa: Rata de infectare rămâne ridicată Bilanțul epidemiei de coronavirus din Europa arata ca deși numarul cazurilor de imbolnaviri a scazut semnificativ, rata infectarilor ramane in continuare ridicata. „Pentru prima data in doua luni noile cazuri au scazut in mod semnificativ saptamana trecuta. Totusi, rata contagierilor in intreaga Europa ramane ridicata”, a declarat la o conferinta de presa online directorul regional al biroului pentru Europa al OMS, Hans Kluge, potrivit EFE, citata de Agerpres. Oficialul OMS a precizat ca, deși numarul pacienților spitalizați și al deceselor continua sa scada, amenintarea ramane „prezenta”. Din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

