- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 28.236 de morti in Italia, cu 269 de decese produse in ultimele 24 de ore, iar numarul total al persoanelor infectate a depasit 207.000, informeaza Mediafax.

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 23.660 de morti in Italia, cu 443 de decese produse in ultimele 24 de ore, iar numarul total al persoanelor infectate pana acum depaseste 178.900. Serviciul...

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 19.899 de morti in Italia, cu 431 de decese produse in ultimele 24 de ore, iar numarul total al persoanelor infectate pana acum depaseste 156.000. Serviciul...

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 18.849 de morti in Italia, cu 570 de decese produse in ultimele 24 de ore, iar numarul total al persoanelor infectate pana acum depaseste 147.000.

- Numarul contaminarilor cu noul coronavirus confirmate in mod oficial in Rusia a crescut joi la 3.548 - cu 711 mai multe de miercuri - a anuntat centrul rus de gestionarea crizelor, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Infectari au fost inregistrate in 76 dintre cele 80 de regiuni ruse, insa…

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 9.134 de morti in Italia, cu 969 de morti in plus fata de joi, iar numarul total al persoanelor infecate pana acum a ajuns la 86.498. Serviciul de Protectie Civila a anuntat vineri seara ca bilantul epidemic este de 9.134 de morti in Italia, iar numarul total…

- Bilantul epidemic a ajuns la 4.089 de morti in Spania, cu 655 de decese produse in ultimele 24 de ore, iar pana acum se inregistreaza peste 56.188 de infectii cu noul coronavirus. Autoritatile spaniole au...

- Numarul oficial al cazurilor de contaminare cu noul coronavirus a crescut la 658 - dintre care 410 la Moscova -, potrivit unui bilant oficial, publicat miercuri, la o zi dupa declaratii alarmiste ale primarului capitalei ruse Serghei Sobianian in prezenta presedintelui rus Vladimir Putin, relateaza…