- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 6.820 de morti in Italia, cu 743 de decese in plus fata de luni, iar numarul total al persoanelor infectate pana acum este de 69.176, au anuntat marti seara autoritatile italiene.

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 6.077 de morti in Italia, cu 601 decese in plus fata de duminica, dar in scadere fata de intervalul precedent, iar numarul total al persoanelor infectate pana ac...

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 4.032 de morti in Italia, cu 627 de decese in plus fata de joi, iar numarul total al persoanelor infectate pana acum este de 47.021, au anuntat vineri seara autoritatile italiene.

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 3.405 morti in Italia, cu 427 de decese in plus fata de miercuri. Numarul total al persoanelor infectate este de 41.035, au anuntat joi seara autoritatile italiene.

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 2.978 de morti in Italia, iar numarul total al persoanelor infectate pana acum este de 35.713, au anuntat miercuri seara autoritatile italiene, conform Mediafax.

- Italia a confirmat vineri 2547 de noi cazuri de coronavirus și inca 250 de decese. Bilanțul general al epidemiei a ajuns astfel in aceasta țara la 17.660 cazuri confirmate, dintre care 1266 de decese. Ca in fiecare seara, la ora locala 18.00, noile date despre evoluția coronavirusului in Italia au fost…

- Bilantul epidemic in Marea Britanie a ajuns la zece morti, inregistrandu-se 590 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, anunta Departamentul britanic al Sanatatii, potrivit Sky News, potrivit MEDIAFAX.Marea Britanie a raportat 134 de cazuri de coronavirus in ultimele 24 de ore, astfel…

- De la aparitia noului coronavirus, in luna decembrie a anului trecut, au fost inregistrate 109.946 de cazuri de infectie in 99 de tari si teritorii, iar 3.819 de persoane au decedat, potrivit unui bilant alcatuit de AFP din surse oficiale, luni, la ora 9:00 GMT, scrie agerpres.ro. 914 noi cazuri…