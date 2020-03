Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 4.825 morti in Italia, cu 793 de decese in plus fata de vineri, iar numarul total al persoanelor infectate pana acum este de 53.578, au anuntat sambata seara autoritatile italiene. Serviciul de Protectie Civila a anuntat sambata seara ca bilantul epidemic…

- Italia ramane țara cea mai afectata de coronavirus din lume. Un nou record negativ a fost inregistrat in ultimele 24 de ore, cand au murit aproape 630 de persoane. Bilanțul provizoriu a ajuns astfel la peste patru mii de decese in peninsula, cele mai multe din lume.

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 4.032 de morti in Italia, cu 627 de decese in plus fata de joi, iar numarul total al persoanelor infectate pana acum este de 47.021, au anuntat vineri seara autoritatile italiene.

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 4.032 de morti in Italia, cu 627 de decese in plus fata de miercuri, iar numarul total al persoanelor infectate pana acum este de 47.021, au anuntat vineri seara autoritatile italiene. In ultimele 24 de ore, in Italia s-au inregistrat 4.670 de noi cazuri…

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 3.405 morti in Italia, cu 427 de decese in plus fata de miercuri. Numarul total al persoanelor infectate este de 41.035, au anuntat joi seara autoritatile italiene.

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 2.978 de morti in Italia, iar numarul total al persoanelor infectate pana acum este de 35.713, au anuntat miercuri seara autoritatile italiene, conform Mediafax.

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 2.978 de morti in Italia, iar numarul total al persoanelor infectate pana acum este de 35.713, au anuntat miercuri seara autoritatile italiene.Bilanțul ultimelor ore este de 475 de morți și 4.207 de noi cazuri de infectare. Cel mai probabil, joi,…

- Italia a confirmat vineri 2547 de noi cazuri de coronavirus și inca 250 de decese. Bilanțul general al epidemiei a ajuns astfel in aceasta țara la 17.660 cazuri confirmate, dintre care 1266 de decese. Ca in fiecare seara, la ora locala 18.00, noile date despre evoluția coronavirusului in Italia au fost…