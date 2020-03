Stiri pe aceeasi tema

- Italia a depașit China la numarul de morți din cauza coronavirusului. Autoritațile italiene au anunțat 427 noi decese numai astazi, joi, 19 martie. In total, 3.405 oameni au fost uciși in Italia de virusul Covid-19. China a inregistrat 3.245 de morți pana in acest moment.

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 3.405 morti in Italia, cu 427 de decese in plus fata de miercuri, iar numarul total al persoanelor infectate pana acum este de 41.035, au anuntat joi seara autoritatile italiene.Italia a ajuns pe primul loc in topul mondial al deceselor. In China,…

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 2.978 de morti in Italia, iar numarul total al persoanelor infectate pana acum este de 35.713, au anuntat miercuri seara autoritatile italiene, conform Mediafax.

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 2.978 de morti in Italia, iar numarul total al persoanelor infectate pana acum este de 35.713, au anuntat miercuri seara autoritatile italiene.Bilanțul ultimelor ore este de 475 de morți și 4.207 de noi cazuri de infectare. Cel mai probabil, joi,…

- Numarul total de cazuri de coronavirus in Italia, cea mai grav afectata tara din Europa, a crescut la 31.506 de la 27.980, o crestere cu 12,6%, cea mai mica rata de crestere inregistrata de la aparitia epidemiei in tara pe 21 februarie. Dintre cei infectati initial, 2.941 s-au recuperat complet,…

- Italia a confirmat vineri 2547 de noi cazuri de coronavirus și inca 250 de decese. Bilanțul general al epidemiei a ajuns astfel in aceasta țara la 17.660 cazuri confirmate, dintre care 1266 de decese. Ca in fiecare seara, la ora locala 18.00, noile date despre evoluția coronavirusului in Italia au fost…

- Cele mai importante landuri germane, printre care Renania de Nord-Westfalia si Bavaria, au decis inchiderea scolilor, pentru a evita raspandirea coronavirusului, iar operatorul național de transport feroviar a anunțat nu va mai avea trenuri directe catre Italia.Bilantul pandemiei de coronavirus…

- Epidemia cauzata de coronavirus tinde sa se transforme intr-o pandemie. In ultimile 24 de ore s-au inregistrat cele mai multe decesuri in China din cauza coronavirus. Numarul de decese cauzate de coronavirus in China a crescut la 425, dupa ce autoritatile din provincia Hubei, care este focarul noii…