Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 2.503 morti in Italia, iar numarul total al persoanelor infectate pana acum este de 31.506, au anuntat marti seara autoritatile italiene. Serviciul de protectie civila din Italia a anuntat marti ca numarul total al deceselor cauzate de coronavirus a ajuns…

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 2.158 de morti in Italia, iar numarul total al persoanelor infectate pana acum este de 27.980, au anuntat, luni seara, autoritatile italiene. In ultimele 24 de ore...

- Bilantul epidemiei de coronavirus din Italia este de 1.807 decese si 24.747 de bolnavi. 2.335 de oameni s-au vindecat in Italia dupa ce au fost infectati In ultimele 24 de ore, in Italia au decedat 368 de oameni, dintre care 252 doar in regiunea Lombardia Si tot in ultimele 24 de ore au fost confirmate…

- La nivelul țarii, numarul bolnavilor de COVID-19 este de 108. Caz 103 este un barbat de 51 ani, din Brasov, intors din Italia in 12.03. 2020, aflat in carantina Caz 104 este un tanar de 19 ani, din...

- Bilantul epidemic in Marea Britanie a ajuns la zece morti, inregistrandu-se 590 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, anunta Departamentul britanic al Sanatatii, potrivit Sky News, potrivit MEDIAFAX.Marea Britanie a raportat 134 de cazuri de coronavirus in ultimele 24 de ore, astfel…

- De la aparitia noului coronavirus, in luna decembrie a anului trecut, au fost inregistrate 109.946 de cazuri de infectie in 99 de tari si teritorii, iar 3.819 de persoane au decedat, potrivit unui bilant alcatuit de AFP din surse oficiale, luni, la ora 9:00 GMT, scrie agerpres.ro. 914 noi cazuri…

- Peste 1100 de noi cazuri de coronavirus și 36 de decese au fost anunțate sambata in Italia. Bilanțul epidemiei in aceasta țara a crescut astfel la 233 de morți și 5061 de infecții. Conform datelor furnizate sambata seara de Protecția Civila din Italia, in aceasta seara, de la inceputul epidemiei s-au…

- In China situația este alarmanta, crește numarul celor uciși de coronavirus. Sunt 908 victime, potrivit celui mai recent bilanț al autoritaților. Peste 40 de mii de oameni sunt infectați. Și situația pe vasul de lux aflat in largul portului japonez Yokohama se complica.