- Numarul persoanelor care si-au pierdut viata in urma inundatiilor produse dupa ruperea unui baraj din Valea Rift din Kenya a ajuns la 47, iar bilantul ar putea creste pe masura ce alte trupuri sunt scoase din noroi, a informat joi seful politiei locale. ''Pana acum sunt 47 de morti.…

- Cel putin 32 de oameni au murit inecati in urma ruperii unui baraj in Kenya, in apropiere de orasul Solai, la aproximativ 200 km nord-vest de Nairobi. Apa a provocat "daune enorme", inundand doua sate potrivit unui nou raport al serviciilor guvernamentale. Zidurile barajului Patel s-au rupt iar apa…

- Cel putin 25 de oameni au murit, inclusiv sase jurnalisti, in urma a doua atentate sinucigase coordonate, revendicate de Stat Islamic, care au avut loc luni dimineata in centrul orasului Kabul, intr-o zona in care se afla sediile mai multor institutii afgane si ambasade straine. Dublul…

- O camioneta a trecut de pe carosabil pe trotuar, intre pietoni, luni, la Toronto; incidentul s-a soldat cu noua morti si 16 raniti, a anuntat politia canadiana. Bilantul prezentat de Reuters a fost comunicat de adjunctul sefului politiei din metropola, Peter Yuen.Soferul a fost retinut, au…

- Cel putin patru persoane au decedat dupa ce un pod pietonal s-a prabusit, joi, in orasul american Miami, mai multe vehicule fiind prinse sub daramaturi, a declarat Dave Downey, seful departamentului de pompieri din comitatul Miami-Dade, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Cel putin 15 persoane si-au pierdut viata si alte 40 au fost ranite, miercuri, in coliziunea a doua trenuri in provincia Beheira, din nordul Egiptului, a anuntat un purtator de cuvant al Ministerului Transporturilor, citat de agentia de presa MENA, relateaza Reuters si AFP.Doua vagoane de…

- Bilanțul tragic de azi se adauga celui de luni, cand aproximativ 100 de oameni au fost uciși in 24 de ore, a anuntat Observatorul Sirian al Drepturilor Omului (SOHR), scrie Reuters, citat de news.ro. ONU a cerut luni sa se instaureze un armistitiu, subliniind ca situatia „a scapat de sub orice control”.…

- Bilantul atacului armat comis miercuri la un liceu din statul american Florida a ajuns la 17 morti, iar atacatorul a fost arestat, scrie Reuters. Potrivit Biroului serifului din comitatul Broward, atacatorul a fost identificat, fiind vorba despre un tanar de 19 ani, Nikolas Cruz, fost elev al liceului,…