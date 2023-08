Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul deceselor cauzate de incendiile devastatoare din Hawaii continua sa creasca si a ajuns la cel putin 53, relateaza The Guardian. Autoritațile se tem ca dezastrul risca sa devina unul din cele mai mortale din istoria acestui stat american. Președintele Joe Biden a declarat stare de dezastru in…

- Autoritațile federale de reglementare din Statele Unite au emis joi un ordin care permite bancilor afectate de incendiile catastrofale din Hawaii sa se inchida temporar, scrie Rador.Oficiul Controlorului Monetar (OCC) a declarat ca se considera "stare de urgenta" in anumite parti din Hawaii din cauza…

- Un incendiu care a cuprins stațiunea pitoreasca Lahaina de pe Insula Maui din Hawaii a ucis cel puțin 36 de persoane, au declarat autoritațile. Focul a lasat in urma ruguri mocninde și a forțat 11.000 de oameni sa fuga de pe insula. In Maui, pompierii se luptau cu trei incendii separate pe insula, au…

- Autoritațile iraniene iși dubleaza metodele opresive impotriva femeilor și fetele iraniene care sfideaza legile degradante privind acoperirea obligatorie cu valul, declara organizația Amnesty International.

- Romanii care calatoresc in Spania, cu mașina, trebuie sa se puna la curent cu reglementarile rutiere, Autoritațile spaniole au inasprit legea pentru cei care circula pe șosele și au introdus noi sancțiuni pentru cei care incalca regulile de baza. Incalcarea regulilor de circulație pe drumurile din Spania…

- Celebra cantareața Shakira se confrunta cu o noua ancheta privind o presupusa frauda fiscala in Spania. Autoritațile vor sa verifice modul in care vedeta și-a achitat impozitul pe venit și pe avere in 2018, a anunțat joi un tribunal spaniol, potrivit Reuters.Cantareața se confrunta deja cu proceduri…

- O coliziune intre trei trenuri a ucis cel putin 288 de persoane si a ranit 850 de persoane vineri seara in estul Indiei, iar salvatorii lucrau sambata pentru a-i scoate pe numerosii pasageri prinsi sub carcasele metalice ale vagoanelor, scrie AFP. Jurnalistii AFP prezenti la fata locului au vazut vagoane…