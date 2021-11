Stiri pe aceeasi tema

- Numarul global al deceselor asociate COVID-19 a depasit luni 5 milioane de morti, SUA, Brazilia si India fiind tarile cele mai afectate, potrivit unui bilant independent realizat de Universitatea Johns Hopkins, relateaza EFE. Statele Unite sunt tara cu cel mai mare numar de decese, cu peste…

- Numarul deceselor provocate in lume de noul coronavirus a depasit cifra de cinci milioane, potrivit datelor publicate de site-ul Worldometers. Totodata, bilantul cazurilor de infectare cu COVID-19 a ajuns la peste 223,5 milioane, de la inceputul numararii, transmite IPN.

- Numarul total al cazurilor de COVID-19 confirmate in Polonia de la inceputul pandemiei a depasit vineri pragul de 3 milioane, potrivit statisticilor oficiale publicate de Ministerul polonez al Sanatatii, iar infectarile zilnice au ajuns la cel mai inalt nivel al lor din timpul celui de-al patrulea…

- 4.926.579 milioane de persoane au murit din cauza pandemiei de coronavirus in intreaga lume de la finalul anului 2019, conform unui bilant stabilit de AFP. Cele mai multe decese s-au inregistrat in SUA (735.150), conform news.ro. Brazilia este pe locul doi, cu 605.139 de decese, urmata…

- Numarul deceselor asociate maladiei COVID-19 la nivel global a depasit vineri pragul de 5 milioane, potrivit unei numaratori realizate de jurnalistii de la agentia de presa Reuters, in contextul in care persoanele nevaccinate impotriva noului coronavirus sunt deosebit de expuse in fata variantei Delta,…

- Raportul epidemiologic al OMS de miercuri arata ca cele mai afectate sunt Europa si continentul american, care au inregistrat cea mai mare rata de incidenta, cu 121,1 si, respectiv, 147,4 noi cazuri la 100.000 de locuitori.In cele 20 de luni de pandemie, infecțiile cu noul coronavirus au depasit 208…

- 4.333.013 de persoane au murit din cauza pandemiei de coronavirus in intreaga lume de la finalul anului 2019, conform unui bilant stabilit de AFP. In total, 205,3 milioane de persoane au fost infectate in intreaga lume, anunța news.ro. Cele mai multe decese s-au inregistrat in SUA (620.972).…

- Bilantul mondial al cazurilor de COVID-19 a depasit miercuri 200 de milioane, cu SUA, India si Brazilia cu cel mai mare numar de contagieri, potrivit unui bilant independent realizat de Universitatea Johns Hopkins, relateaza EFE Numarul cazurilor in intreaga lume s-a dublat in mai putin de…