Bilanţul deceselor provocate de caniculă în provincia canadiană Quebec a ajuns la 33 Valul de caldura care afecteaza de aproape o saptamana estul Canadei a provocat cel putin 33 de decese in provincia Quebec, au anuntat joi autoritatile locale, potrivit AFP. Un numar de 18 decese s-au inregistrat in Montreal, a precizat directoarea regionala a departamentului de sanatate publica din aceasta metropola, Mylcne Drouin, intr-o conferinta de presa. Aceasta a precizat ca victimele din Montreal sunt, in cea mai mare parte, barbati cu varste cuprinse intre 53 si 85 de ani, aflati n situatii vulnerabile si care nu detin aparate de climatizare. Celelalte decese au fost inregistrate in alte… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

