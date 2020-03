Bilanțul deceselor în România a fost actualizat: 46 de persoane infectate cu coronavirus au murit UPDATE LIVE DECESE: Deces 45Barbat, 57 de ani, jud. Timiș. In data de 27.03.2020 s-au recoltat probe biologice pentru COVID 19 care au fost testate la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Timișoara. Rezultatul testarii din data de 28.03.2020 a confirmat ca pacientul eate pozitiv.Data deces: 29.03.2020 - Spitalul de Boli Infecțioase TimișoaraPatologie preexistenta: Cardiopatie. TBC. Diabet zaharat tip IIContact familie - GermaniaDeces 46Barbat, 70 de ani, jud. Timiș. In data de 27.03.2020 s-au recoltat probe biologice pentru COVID 19 care au fost testate la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

