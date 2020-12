Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul turc al Sanatatii, Fahrettin Koca, a anuntat ca in incendiul izbucnit, sambata, la o sectie de terapie intensiva din Gaziantep, au murit zece persoane, anunța news.ro. Bilantul initial era de opt decese. Firea iese la atac dupa ce liderii PNL, USR și UDMR au ajuns la un acord:…

- Turcia a raportat, sambata, un numar record al deceselor zilnice din cauza coronavirusului, cu 196 de victime in ultimele 24 de ore, potrivit The Guardian. Noile cazuri sunt 31.896, unele asimptomatice, in aceeasi perioada, a spus ministrul Sanatatii. Este o cifra mai mica fata de ziua precedenta…

- Operatiunile de cautare au continuat luni în opt cladiri din orasul Izmir, în vestul Turciei, au anuntat autoritatile, în timp ce numarul deceselor în urma cutremurului produs vineri în regiunea Marii Egee a ajuns la 81, scrie Reuters, potrivit Agerpres.Autoritatile…

