Bilanţul deceselor din cauza coronavirus a ajuns la 361! Investitorii renunţă la acţiunile de pe teritoriul Chinei Coronavirusul, virusul asemanator gripei a fost declarat urgenta medicala globala si s-a raspandit in peste 24 de tari si regiuni, primul deces in afara Chinei fiind raportat duminica, un chinez in varsta de 44 de ani care a murit in Filipine dupa ce a calatorit din Wuhan. Numarul deceselor din China a urcat la 361, fiind mai mare cu 57 comparativ cu ziua anterioara. Numarul noilor cazuri de infectii confirmate in China a crescut cu 2.829, la un total de 17.205. Pentru a tempera panica, banca centrala chineza a injectat luni in piata lichiditati de 1.200 de miliarde de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul persoanelor care si-au pierdut viata din cauza coronavirusului a depasit 300. Daca pana acum toate decesele au fost confirmate in China, de aceasta data a aparut si primul deces in afara tarii. Astfel, o persoana si-a pierdut viata in Filipine. Bilantul victimelor a ajuns la 305 morti.

- Mai mult decat atat, cetațenii americani care au calatorit in provincia chineza Hubei in ultimele 14 zile vor intra in mod obligatoriu in carantina la intoarcerea in SUA, a anunțat Alex Azar, secretarul american al Sanatații, citat de Reuters De asemenea, zborurile din China catre șapte aeroporturi…

- Cel puțin 16 persoane care au intrat in contact cu un barbat din statul Washington care a fost diagnosticat cu coronavirus, devenind primul caz din SUA, sunt monitorizate pentru boala care a ucis 17 persoane in China și a imbolnavit alte sute, au spus oficialii locali, potrivit Reuters, citat de Mediafax.…

- Cel puțin 16 persoane care au intrat în contact cu un barbat din statul Washington care a fost diagnosticat cu coronavirus, devenind primul caz din SUA, sunt monitorizate pentru boala care a ucis 17 persoane în China și a îmbolnavit alte sute, au spus oficialii locali, potrivit Reuters,…

- Preturile activelor riscante au scazut marti la nivel mondial, iar yenul si titlurile Trezoreriei americane au crescut, pietele financiare reactionand la ingrijorarea provocata de noul virus respirator din China, transmite Reuters, citat de news.ro.Organizatia Mondiala a Sanatatii a convocat…

- Preturile activelor riscante au scazut marti la nivel mondial, iar yenul si titlurile Trezoreriei americane au crescut, pietele financiare reactionand la ingrijorarea provocata de noul virus respirator din China, transmite Reuters.Organizatia Mondiala a Sanatatii a convocat miercuri o intalnire…

- Un calator din China a fost diagnosticat in orasul american Seattle cu coronavirusul provenit din orasul chinez Wuhan,a declarat marti un oficial al Centrului pentru Preventia si Controlul Bolilor din Statele Unite, transmite Reuters.

- O turista care a ajuns in Thailanda a devenit prima persoana din afara Chinei diagnosticata cu noul virus, de tip pneumonie, care a infectat deja zeci de oameni. Femeia a fost pusa in carantina dupa aterizarea la Bangkok. Femeia este din Wuhan, estul Chinei, unde focarul a fost depistat in decembrie.O…