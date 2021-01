Bilanțul deceselor de la ”Matei Balș” a ajuns la 6. O femeie de 58 de ani a murit Inca o pacienta de la „Matei Balș” in varsta de 58 de ani a murit sambata, dupa ce aceasta a suferit arsuri pe 2% din suprafața corpului. In acest moment, bilanțul victimelor in urma incendiului devastator care a avut loc vineri dimineața la Institutul „Matei Balș” se ridica la șase decese. Femeia care și-a pierdut […] The post Bilanțul deceselor de la ”Matei Balș” a ajuns la 6. O femeie de 58 de ani a murit appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

